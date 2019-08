Algarve. Praia do Alemão interditada a banhos devido à bactéria E.Coli

RTP27 Ago, 2019, 16:03 / atualizado em 27 Ago, 2019, 16:38 | País

"Por indicação do delegado de saúde foi hoje içada a bandeira vermelha e proibidos os banhos balneares na praia do Alemão, também conhecida por praia das Canas, por terem sido detetados parâmetros da bactéria E.Coli acima dos níveis aceitáveis", indicou o Capitão do Porto de Portimão, Santos Arrabaça, em declarações à Agência Lusa.



Segundo aquele responsável da Autoridade Marítima Nacional, trata-se de uma situação pontual, nas praias do barlavento algarvio, "sendo o resultado das análises microbiológicas referentes à colheita da água do mar efetuada na segunda-feira".



"Não é uma situação comum, desconhecendo-se as causas que possam estar nesta concentração elevada de coliformes fecais", frisou, acrescentou que foi feita hoje uma nova colheita, cujos resultados microbiológicos só serão conhecidos na quarta-feira.





A proibição na praia do Alemão, em Portimão, é a segunda decretada em praias algarvias este verão, depois de a 13 de agosto terem sido proibidos os banhos na praia de Faro, também por terem sido detetados valores elevados de coliformes fecais.







Em causa está o aparecimento da bactéria E.coli que pode provocar diarreias nos banhistas. A autarquia de Portimão acredita que poderá hastear a bandeira verde já na quarta-feira caso os resultados das análises levados a cabo pela Agência Portuguesa do Ambiente sejam positivos.







Em declarações à RTP3, o diretor regional da Agência Portuguesa do Ambiente, José Pacheco, referia ao início da tarde que as causas para o aparecimento da bactéria ainda não foram apuradas e que essa avaliação ainda está a ser feita.







O responsável esclarece que as análises realizadas se inserem no conjunto de análises periódicas regulares que são feitas à qualidade das águas balneares.







"Se tudo correr como pensamos, se o resultado de amanhã for negativo, será novamente hasteada a bandeira verde", acrescenta.





Para além de poder provocar diarreias, os sintomas de contacto com esta bactéria podem incluir vómitos e reações na pele.







Até ao momento não há registo de outras praias no Algarve afetadas pelo mesmo problema. Mesmo as praias limítrofes, como a praia do Vau e a praia do Alvor, as análises realizadas "não apresentam qualquer indício ou vestígios desta bactéria", garante José Pacheco.



(em atualização)