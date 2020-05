Algarve quer contratar vigilância privada para fiscalizar praias

As novas regras para frequentar as praias este Verão são esperadas com ansiedade. Autarcas, empresas e concessionárias querem saber com urgência o que devem mudar para tentar salvar o negócios na próxima época balnear. No Algarve, ha quem proponha a ajuda de vigilantes privados.