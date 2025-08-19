"Algo está em colapso". Autarca da Covilhã denuncia falta de norte no combate aos incêndios

O presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Vítor Pereira, afirmou que a situação dos incêndios na região é muito preocupante e que "estamos todos a viver momentos trágicos". Em declarações ao 360 da RTP3, o autarca denunciou "um problema" nacional e coletivo que carece de mudança para conseguir fazer face às frentes de combate para proteger a população. "É preciso mudar, e mudar mudar muito", defendeu.

"É com muita preocupação que estamos a viver este momento, um momento muito difícil", admitiu o autarca numa emissão especial dedicada aos incêndios na RTP3.



De acordo com o autarca, na resposta aos incêndios que assolam o país nas últimas semanas "algo não está bem, algo está em colapso".



Na sua declaração, Vítor Pereira aponta que existem "muitas causas" para a situação dramática dos incêndios, nomeadamente a falta de meios para fazer face às frentes de combate.