"Alguém que anda em manifestações perde a aura", diz ministro da Educação
Lusa
Os professores andaram a manifestar-se e "com razões para isso", considera Fernando Alexandre, titular da pasta da Educação, mas também deixa um recado e diz que "alguém que anda em manifestações perde a aura".
Fernando Alexandre tentou também tranquilizar os alunos, quando interpelado sobre a atualização das propinas, prevista para o próximo ano lectivo.
Durante esta visita o ministro voltou ainda a falar sobre a falta de professores em algumas regiões do país.
Fernando Alexandre garante que há professores que estavam a fazer outras coisas, e que estão a voltar para preencher horários vagos.