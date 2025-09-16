"Alguém que anda em manifestações perde a aura", diz ministro da Educação

por Joaquim Reis - Antena 1

Lusa

Os professores andaram a manifestar-se e "com razões para isso", considera Fernando Alexandre, titular da pasta da Educação, mas também deixa um recado e diz que "alguém que anda em manifestações perde a aura".

Palavras do ministro da Educação, esta manhã, numa aula que dada pelo próprio governante, de literacia financeira, a alunos do 12.º ano da Escola Joaquim de Carvalho, na Figueira Da Foz. Estabelecimento que o próprio ministro frequentou quando era estudante.

Fernando Alexandre tentou também tranquilizar os alunos, quando interpelado sobre a atualização das propinas, prevista para o próximo ano lectivo.

Durante esta visita o ministro voltou ainda a falar sobre a falta de professores em algumas regiões do país.

Fernando Alexandre garante que há professores que estavam a fazer outras coisas, e que estão a voltar para preencher horários vagos.

