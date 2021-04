Algumas medidas de desconfinamento podem ser antecipadas para fim de semana

Foto: Tiago Petinga - Lusa

Algumas das medidas da fase quatro de desconfinamento podem ser antecipadas já para o próximo fim de semana. É o caso da reabertura das fronteiras com Espanha e da retoma do horário normal de funcionamento dos restaurantes e do comércio.