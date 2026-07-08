Almada decreta situação de alerta devido a falhas no abastecimento de água

Em comunicado conjunto com os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS), a Câmara de Almada adianta que são reforçadas as medidas já em curso para garantir o abastecimento à população e aos serviços essenciais.





a Presidente da Câmara Municipal de Almada decretou, esta quarta-feira, a situação de alerta no município, reforçando as medidas já em curso para garantir o abastecimento à população e aos serviços essenciais", pode ler-se no comunicado divulgado

"Na sequência da evolução da situação do abastecimento de água no concelho,", pode ler-se no comunicado divulgado através das redes sociais

Nos últimos dias, moradores de várias localidades do concelho têm relatado sucessivas falhas de água, com especial incidência na Costa da Caparica. Na segunda-feira foi ativado o plano de contingência dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada e foi também criado um gabinete de crise.





Neste comunicado, a autarquia admite que haverá um necessidade de "corte total do abastecimento em determinadas zonas do concelho" entre as 22h00 e as 6h00. A população será avisada "com a devida antecedência" de forma a poder organizar "o seu quotidiano da melhor maneira", sendo que será também avisada "sobre possíveis alterações na duração dos cortes".





Com a situação de alerta, "ficam proibidas todas as utilizações de água da rede pública que não correspondam a usos domésticos ou essenciais": desde a lavagem de viaturas, a rega de jardins públicos e privados, e de campos de golfe, o enchimento de piscinas, a utilização de chuveiros e lava-pés nas zonas balneares, o "funcionamento de fontes ornamentais, lagos artificiais e outros elementos de uso estético de água", a lavagem de pavimentos exteriores, logradouros, paredes e telhados e todas as "utilizações recreativas ou não indispensáveis".





A Câmara de Almada indica também que foi decidido reforçar "imediatamente" medidas como a monitorização do sistema de abastecimento e e dos níveis dos reservatórios, o reforço de equipas técnicas para "deteção e reparação urgente de fugas e roturas" ou o reforço de equipas de fiscalização "para prevenir consumos abusivos, utilizações ilegais de água e desperdícios".





O município afirma que assegura o "abastecimento aos equipamentos e serviços essenciais, nomeadamente hospitais, centros de saúde, lares, bombeiros e restantes infraestruturas críticas" e também a "disponibilização de meios alternativos de abastecimento, incluindo camiões-cisterna, nas zonas onde tal venha a revelar-se necessário".





Acrescenta, por fim, que se reforça agora a "articulação com municípios vizinhos e com as restantes entidades competentes" para assegurar uma melhor capacidade de resposta.





"Estamos plenamente conscientes dos transtornos que esta situação está a causar às famílias, às empresas e às instituições. Lamentamos profundamente todos os constrangimentos e agradecemos o sentido de responsabilidade e a colaboração que os almadenses têm vindo a demonstrar", lê-se ainda no comunicado divulgado esta tarde.





(c/ Lusa)