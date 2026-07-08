Falta de água em Almada. Autarca aponta para desvios de rede como origem do problema





Em declarações à RTP, Inês de Medeiros assume que as próximas duas semanas poderão ser difíceis, mas espera conseguir estabilizar a situação.





"Não estamos a conseguir captar o suficiente para o consumo que mais que duplicou este ano, e sobretudo em certas zonas do nosso concelho", afirma a presidente da Câmara.





"Fomos surpreendidos com desvios de rede onde não estavamos a contar", acrescentou. poderá "corrigir algumas declarações" entretanto proferidas. , acrescentou.Inês de Medeiros afirma também já ter falado com a ministra do Ambiente e que a governante se disponibilizou para ir ao concelho e que





"No PTRR, a primeira coisa que apresentámos como proposta foi um investimento de 10,7 milhões de euros para reforçar a rede", vincou.





Esta tarde, em declarações aos jornalistas, a minista do Ambiente afirmou que a Cãmara de Almada de não tem feito "os investimentos necessários" para evitar a falta de água constante durante o verão.



Maria da Graça Carvalho afirmou que este munícipio tem apresentado perdas de água ao longo do sistema de cerca de 40 por cento, sendo uma das piores situações a nível nacional.





Defendeu, nestas declarações, que o município deveria recorrer aos fundos disponíveis para reduzir perdas e modernizar as infraestruturas.



A ministra referiu que existem verbas disponíveis através dos programas operacionais do Sustentável 2030, mas salientou que é necessário apresentar candidaturas para aceder ao financiamento.



"Existe financiamento nos vários programas operacionais no Sustentável 2030, mas é preciso concorrer. É preciso fazer as propostas, negociar e depois lançar os concursos. É assim que se consegue preparar o futuro", sublinhou.





c/ Lusa