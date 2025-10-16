País
Almada pede ao Governo que trave crescimento de bairros ilegais no concelho
Foto: Ivo Sousa Martins - Unsplash
A Câmara de Almada enviou uma carta aberta ao Governo a pedir que acabe com os bairros ilegais no concelho, construídos em terrenos públicos e da responsabiliadde do IHRU.
O documento foi enviado ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, e ao ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.
A autarquia liderada pela socialista Inês de Medeiros diz que o problema está a pôr em causa a saúde pública.