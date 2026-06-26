Almeirim investe 20 milhões de euros em 168 casas a custos controlados para jovens e pessoas de médios rendimentos

créditos: Câmara Municipal de Almeirim

Em breve, vai ser lançado o concurso para as infraestruturas necessárias para o novo loteamento municipal ter condições para acolher esses prédios; redes de água e saneamento, águas pluviais, eletricidade, gás, comunicações e iluminação pública.

É um investimento para já de cerca de 2 milhões de euros, essencial para criar condições para o resto do projeto.



Em declarações à rádio pública, Joaquim Catalão o presidente da Câmara de Almeirim considera que o concelho tem "uma necessidade muito grande em habitação; há uma grande procura e esta é uma resposta para atenuar o problema". O autarca explica que os preços das casas aumentaram com essa maior procura e que existem dificuldades em especial para jovens e famílias de rendimentos médios encontrarem casas para comprar a "preços razoáveis para os seus rendimentos".



O loteamento prevê a construção de 28 prédios, num total de 168 fogos, entre tipologias T2 e T4, destinados a venda a custos controlados, com o objetivo de tornar o acesso à habitação mais acessível à classe média.

