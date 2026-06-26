País
Almeirim investe 20 milhões de euros em 168 casas a custos controlados para jovens e pessoas de médios rendimentos
A Câmara Municipal de Almeirim vai avançar com a construção de 168 casas a custos controlados num investimento de mais de 20 milhões de euros. É para contrariar a subida dos preços do mercado imobiliário que se faz sentir no concelho, apoiar famílias de rendimentos médios com dificuldades em comprar casa e ajudar a fixar jovens.
créditos: Câmara Municipal de Almeirim
É um investimento para já de cerca de 2 milhões de euros, essencial para criar condições para o resto do projeto.
Em declarações à rádio pública, Joaquim Catalão o presidente da Câmara de Almeirim considera que o concelho tem "uma necessidade muito grande em habitação; há uma grande procura e esta é uma resposta para atenuar o problema". O autarca explica que os preços das casas aumentaram com essa maior procura e que existem dificuldades em especial para jovens e famílias de rendimentos médios encontrarem casas para comprar a "preços razoáveis para os seus rendimentos".
O loteamento prevê a construção de 28 prédios, num total de 168 fogos, entre tipologias T2 e T4, destinados a venda a custos controlados, com o objetivo de tornar o acesso à habitação mais acessível à classe média.