Quase metade dos alunos do Ensino Superior deslocados não tem contrato de arrendamento e mais de 50% afirma que o senhorio não emite recibos de renda.

Esta prática faz com que não consigam aceder ao suplemento de apoio dado pelo governo.



Os dados constam de um estudo feito pela CIPES, em parceria com a Fundação Belmiro de Azevedo, que revela ainda que o número de estudantes com bolsas de estudo ou de mérito não chega a 18%.