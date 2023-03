Alojamento Local analisa propostas do Governo

A proposta do Governo neste setor determina ainda que os registos de alojamento local em vigor à data da entrada da lei caducam em 31 de dezembro de 2030 e são renováveis por cinco anos, a partir da mesma data.Segundo a ALEP, a aplicação destas medidas vai levar para o desemprego 55.000 famílias e à falência de pequenas e médias empresas que dependem direta ou indiretamente do setor.Por outro lado, considera a associação, as propostas do Governo ignoram o trabalho que vinha a ser feito com e nas autarquias a fim de se criar um equilíbrio de novos registos de alojamento local.O Governo aprova hoje em Conselho de Ministros uma parte dos diplomas relacionados com o programa Mais Habitação, designadamente os relativos aos apoios ao crédito à habitação e às rendas. As propostas relativas ao alojamento local deverão ser aprovadas apenas no dia 30.