Alta Velocidade entre Porto e Lisboa motiva debate

O troço Soure – Carregado atravessa os concelhos de Rio Maior, Azambuja, Alenquer, Cadaval, Caldas da Rainha, Alcobaça, Porto de Mós, Leiria, Marinha Grande e Pombal. Estes últimos quatro integram a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria.Segundo o vice-presidente da Infraestruturas de Portugal (IP), Carlos Fernandes,No estudo de impacto ambiental, encomendado pela IP e agora em consulta pública,A consulta pública do estudo de impacto ambiental, que termina no dia 21, contabiliza quase 280 participações.A sessão pública decorre a partir das 17h30, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, em Leiria, e aparece, no sítio na Internet da APA, como esgotada.