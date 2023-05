Alteração nas urgências de gastro e urologia em Lisboa

Foto: João Marques - Lusa

A partir de segunda-feira, as urgências de gastroenterologia e urologia, em Lisboa, passam a ser asseguradas, durante o dia, pelos hospitais de Santa Maria e São José. Já no período da noite a urgência vai funcionar num polo único e em regime de rotatividade. O anúncio foi feito pela Direção Executiva do SNS.