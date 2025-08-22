Alterações à legislação laboral. CGTP faz pré-anúncio de greve
Fernando Veludo - Lusa
A CGTP anuncia um pré-aviso de greve e manifestações no Porto e em Lisboa para daqui a um mês. É a resposta da central sindical às alterações à legislação laboral anunciadas pelo Governo.
O secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, afirma à Antena 1 que 20 de setembro vai ser uma jornada nacional de luta contra as alterações à lei do trabalho.
Tiago Oliveira critica várias alterações que estão previstas no anteprojeto de revisão da legislação laboral do Governo. Questionado pela Antena 1 sobre o abaixo-assinado de mais de 200 personalidades para que a CGTP e a UGT se unam para combater as alterações à lei laboral, Tiago Oliveira não fecha a porta à convergência e destaca que não é todos os dias que é feito um abaixo-assinado desta dimensão. Na quinta-feira, o secretário-geral da CGTP recebeu o abaixo-assinado em mãos, um documento que juntou personalidades como o antigo secretário-geral da CGTP, Manuel Carvalho da Silva, e a eurodeputada socialista Marta Temido, pedindo uma resposta conjunta das duas centrais sindicais contra as alterações à lei laboral que o Governo quer fazer.