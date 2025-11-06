País
Alterações climáticas: "dessalinizadora vem acautelar o futuro" para Câmara de Sines
A construção da dessalinizadora de Sines, no distrito de Setúbal, vai arrancar no próximo ano, estando a sua conclusão prevista para 2031, num investimento promovido pelo governo de 120 milhões de euros.
créditos: Câmara Municipal de Sines
A infraestrutura é justificada com o grande número de projetos industriais em curso, incluindo a produção de hidrogénio e de aço verde numa região com algum stress hídrico.
A autarquia considera importante " ir buscar água ao mar e trata-la para servir o maior Polo industrial e energético do país".
Mas com a previsão de que a procura de água possa triplicar nos próximos anos, a construção da dessalinizadora é uma das soluções apontadas.
Ouvido pela Rádio Pública, Álvaro Beijinha, o presidente da Câmara Municipal de Sines considera que sem aumentar a disponibilidade de água os investimentos em curso no maior Polo industrial e energético do país "dificilmente conseguem concretizar-se". E acrescenta que é preciso "acautelar o futuro".
O Governo prevê começar em 2027 a construir em Sines a dessalinizadora no valor de 120ME.