Alterações climáticas já estão a afetar a saúde das populações

Foto: Antara Foto Agency/Reuters

Na região do Pacífico e da Oceania, estão a ser registadas mortes, associadas ao aquecimento global. Um fenómeno que também se reflecte na saúde das crianças mais cedo do que previam os especialistas.



A Organização Mundial de Saúde tinha estimado que, entre 2030 e 2050, as alterações do clima pudessem provocar a morte de 250 mil mortes por ano.



Os sinais estão já a manifestar-se, na região da Austrália. Os cientistas australianos dizem que as alterações climáticas já estão a ser responsáveis por muitas mortes e pela malnutrição de muitas crianças.