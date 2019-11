Alterações climáticas motivam subida do preço dos seguros

Subida do nível do mar, dilúvios e furacões, são alguns dos efeitos visíveis da subida das temperaturas. E uma das consequências diretas é a subida do preço dos seguros. O alerta do presidente da Associação Portuguesa de Seguradores, para ouvir na grande reportagem sobre o impacto das alterações climáticas em Portugal: "De manhã inverno, à tarde verão", um trabalho da jornalista da Antena 1, Rita Colaço.