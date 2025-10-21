País
Alterações climáticas. Produção de mel em Montesinho caiu para menos de metade
No Parque Natural de Montesinho, a produção de mel baixou drasticamente, colocando em causa a continuação da atividade dos apicultores. As mudanças climáticas e os incêndios do último verão agudizaram a crise.
As razões estão identificadas. Os apicultores falam nas noites frias de primavera “e de repente muito calor”, que secou as flores, o que eliminou a fonte onde as abelhas vão buscar o pólen para produzirem mel.
Depois há também os incêndios, que além de destruírem a vegetação destroem também colmeias e causam a morte das abelhas.