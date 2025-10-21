Alterações climáticas. Produção de mel em Montesinho caiu para menos de metade

Na aldeia de Rabala, os apicultores falam num ano muito fraco. E feitas as contas, entre 2024 e 2025, a produção passou de dez toneladas de mel para apenas 3,5 toneladas, nas cerca de 600 colmeias existentes nesta localidade.

As razões estão identificadas. Os apicultores falam nas noites frias de primavera “e de repente muito calor”, que secou as flores, o que eliminou a fonte onde as abelhas vão buscar o pólen para produzirem mel.





Depois há também os incêndios, que além de destruírem a vegetação destroem também colmeias e causam a morte das abelhas.



