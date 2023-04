Alterada correção cambial para trabalhadores do Estado português no estrangeiro

Em comunicado, o MNE português indicou que a medida "visa mitigar os impactos relevantes resultantes das variações cambiais entre o euro e as diversas moedas locais, abrangendo os trabalhadores das diferentes carreiras e cargos" do ministério.

Assim, serão abrangidos os trabalhadores do MNE português em funções "nos serviços periféricos externos, nos centros culturais portugueses, nos centros portugueses de cooperação, os demais trabalhadores que exercem funções na dependência funcional dos chefes de missão diplomática e o pessoal militar e civil das forças armadas em funções fora do território nacional", especifica a nota.

"Esta medida constitui mais uma forma de valorização das carreiras dos trabalhadores dos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que exercem funções nas missões diplomáticas e consulares", indica o ministério.

Esta era uma das reivindicações do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas no Estrangeiro (STCDE), que esteve na origem da marcação de uma greve de 13 dias para este mês de abril, entretanto desconvocada face à retoma das negociações com a tutela.