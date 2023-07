Altice. CEO quer recuperar reputação da empresa

Foto: João Marques - RTP

A garantia de Ana Figueiredo foi dada aos trabalhadores, esta terça-feira, numa reunião em que participaram mais de 3 mil colaboradores.



A presidente executiva terá feito um apelo para o virar de página na sequência da 'Operação Picoas' que levou a várias detenções, entre as quais a do cofundador do grupo Altice, Armando Pereira.



A gestora, que desde este mês, acumula também o cargo de Presidente do Conselho de Administração, apelou à tranquilidade e foco das equipas e à confiança no trabalho.