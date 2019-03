Aluimento de berma obriga a corte de estrada em Paredes de Coura

Lusa07 Mar, 2019, 17:28 / atualizado em 07 Mar, 2019, 17:28 | País

Segundo fonte autárquica contactada pela agência Lusa a propósito do aviso hoje emitido por aquela autarquia do Alto Minho, o "aluimento provocou uma cratera com dois metros e meio de largura e dois de profundidade".

O incidente vai obrigar a uma intervenção "mais abrangente, que deverá iniciar-se nos próximos dias".

A mesma fonte adiantou que o aluimento "não provocou vítimas nem estragos" em viaturas, tendo o corte de trânsito sido decidido pela necessidade de "acautelar a segurança dos utilizadores da via".

A fonte explicou que "os problemas naquela via começaram, no início do ano, com uma intervenção florestal, de corte de árvores que terão entupido o sistema de escoamento de águas pluviais".

A situação "agravou-se com a chuva intensa que tem caído nos últimos dias".

A Estrada Municipal (EM) 524 liga os lugares de Santa Rita à Cabração, na freguesia de Romarigães, no concelho de Paredes de Coura, distrito de Viana do Castelo, numa extensão de 1,6 quilómetros.

O aluimento de terras "ocorreu na freguesia de Romarigães, Paredes de Coura, mas a via, parcialmente em terra batida, faz a ligação às freguesias de Cabração (Ponte de Lima) e Covas (Vila Nova de Cerveira), sendo trajeto habitual destas populações".

A alternativa de ligação é a Estrada Nacional (EN) 301, no lugar de Pagade - Covas (Vila Nova de Cerveira), transitando pela EM 524, pelo lugar de Ledo, em Covas até à freguesia de Cabração, no concelho de Ponte de Lima.