Alunos de Instituto Superior de Coimbra manifestam-se em Lisboa pela continuidade da instituição

"Hoje temos as comemorações do 42.º aniversário da Associação de Estudantes e entendemos fazer, como primeiro ato destes 42 anos, um ato de manifestação, uma mobilização a Lisboa em defesa do Instituto Superior Miguel de Torga. Não vamos a Lisboa contra a A3ES [Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior], mas para defender a boa imagem e o bom nome do Instituto, como estudantes que estão ao lado da sua própria casa", disse o presidente da Associação de Estudantes, Rui Morais.

Alunos do Instituto Superior Miguel Torga vão manifestar-se pelas 11:00 de quarta-feira, em frente à sede da A3ES, na Praça de Alvalade, em Lisboa.

Segundo os estudantes, a manifestação visa defender a continuidade desta instituição de ensino superior e contestar a sua não acreditação pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), apesar de as suas dez licenciaturas e dois mestrados estarem acreditados pela própria A3ES.

Em 04 de setembro de 2024, a A3ES tomou a decisão de não acreditar o Instituto Superior Miguel Torga, determinando o seu encerramento.

A decisão, "somente sustentada em questões administrativas, ignorava a recente acreditação dos cursos do ISMT pela própria A3ES", o que levou a que a instituição de Coimbra interpusesse uma ação e uma providência cautelar no Tribunal Administrativo de Lisboa.

A suspensão da eficácia da decisão da A3ES tem permitido ao instituto continuar a funcionar e a ministrar os seus cursos, tendo aberto vagas para o ano letivo 2025-2026.

"Queremos chamar a atenção para um paradoxo difícil de entender, que é quererem fechar uma instituição que tem um bom ensino e bons cursos acreditados pela A3ES. Ou seja, o Instituto Superior Miguel Torga tem 12 cursos - 10 licenciaturas e 2 mestrados - todos eles acreditados com excelência pela A3ES. No entanto, o Instituto que ministra esses mesmos cursos não é acreditado pela agência que acredita aos seus cursos", lamentou Rui Morais.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação de Estudantes do Instituto Superior Miguel Torga explicou que com esta mobilização pretendem demonstrar que esta "é uma instituição riquíssima e que acrescenta imenso, não só à Região de Coimbra, como ao país, e até ao próprio mundo".

"Temos uma investigação riquíssima, enriquecedora para todas as áreas, essencialmente para a Psicologia e para o Serviço Social. Queremos defender não só os atuais 1.200 estudantes que temos, mas também os milhares de diplomados, licenciados, mestres e pós-graduados pelo Instituto Superior Miguel de Torga", acrescentou.

Embora a manifestação em Lisboa seja uma iniciativa da exclusiva responsabilidade dos estudantes, a direção do Instituto Superior Miguel Torga diz compreender e respeitar plenamente a sua decisão.

"Os alunos do Miguel Torga sabem bem a escola que têm: os alunos são, ao longo dos 90 anos da história desta escola, os reais avaliadores da qualidade e da excelência do ensino, década após década, aqui ministrado", afirmou o seu presidente, Manuel Castelo Branco.

Para o presidente da direção do ISMT, não faz qualquer sentido quererem encerrar uma instituição que "tem qualidade pedagógica e científica comprovada".

"Não temos qualquer dúvida que os tribunais reconhecerão a qualidade dos cursos, anulando a iníqua, parcial e intencional decisão de uma entidade que, continuando a violar a lei e a ignorar decisões judiciais como até agora, não tem lugar num Estado de direito e democrático", destacou.

O Instituto Superior Miguel Torga é propriedade da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra.