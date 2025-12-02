Alunos de Montalegre regressaram a casa mais cedo por causa da neve

"Tendo em consideração a análise das condições climatéricas, com possibilidade de agravamento durante as próximas horas, considera-se prudente a antecipação do transporte escolar do Agrupamento de Escolas doutor Bento da Cruz e do Centro Escolar de Montalegre", refere o comunicado divulgado pelo município do distrito de Vila Real.

Contactada pela agência Lusa, a presidente da Câmara de Montalegre, Fátima Fernandes, disse que há, no concelho, cerca de 600 alunos com necessidade de transporte e que se decidiu antecipar o regresso a casa devido à "acumulação já significativa de neve nalguns pontos" e porque as previsões apontam para "um agravamento".

"Tomámos essa decisão para acautelar qualquer situação que seja impeditiva de os alunos chegarem a casa no tempo devido e por conselho dos agentes de Proteção Civil que estão no terreno, designadamente os bombeiros de Montalegre", afirmou a autarca.

Fátima Fernandes disse que, neste momento, as condições meteorológicas que se fizerem sentir durante a noite é que vão determinar se quarta-feira há aulas.

Por volta das 06:00 de quarta-feira, serão verificadas as condições das vias. Se houver queda de neve durante a noite, serão acionados os limpa-neves e outras máquinas para limpeza das vias, bem como se procederá também ao espalhamento sal.

"Para que, por volta das 08:00, 09:00, como é habitual, estarem as estradas todas transitáveis. De qualquer modo, quando há estas ocorrências, aquilo que fazemos é estarmos atentos a qualquer alteração, seja para resolver no terreno e acautelar a mobilidade, seja para retomar a mobilidade da circulação", explicou.

Segundo a GNR de Vila Real, pelas 17:50 o único condicionamento registado no distrito estava relacionado com a via da direita na saída do Túnel do Marão, inserido na Autoestrada 4, no sentido Amarante-Vila Real, devido à formação de gelo naquela zona.