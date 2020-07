Alunos de Resende relatam memórias do confinamento

Os estudantes foram desafiados a colocar no papel as experiências mais marcantes do ensino à distância e dos desafios e descobertas feitas nos últimos meses.O resultado final pode ser lido numa edição especial da revista deste agrupamento de escolas-com textos ou até desenhos, da autoria de alunos, desde o pré-escolar ao ensino secundário.Alguns exemplares impressos foram também distribuídos nos estabelecimentos de ensino, com essa partilha de relatos na primeira pessoa, de alunos que estão a viver tempos inéditos, de aprendizagem à distância.



Jornalista Sandra Henriques.