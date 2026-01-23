Alunos de zonas serranas de Arouca em casa para evitar riscos em transportes

Segundo revelou à Lusa a presidente da câmara desse município do distrito de Aveiro e Área Metropolitana do Porto, há alunos que, por residirem em zonas de risco, não irão à escola todo o dia, apesar de esses estabelecimentos de ensino continuarem a funcionar para crianças de localidades mais seguras, e há também escolas que encerram totalmente a partir da hora de almoço.

"Há alguns alunos que, dada a distância à escola e a previsão de queda de neve, não virão de todo à escola hoje", declara Margarida Belém, justificando a medida com a necessidade de evitar deslocações por estradas serranas que fiquem com gelo.

A medida está relacionada com as previsões de descida acentuada das temperaturas e queda de neve, "que poderá cair nas zonas de 500 a 600 metros de altitude, sendo mais provável em freguesias como Cabreiros, Albergaria da Serra, Canelas, Espiunca, Alvarenga, Urrô, Moldes, Arouca, Burgo e nas zonas mais elevadas de Rossas e Santa Eulália".

"Tendo em conta esta previsão, o município -- em articulação com o Agrupamento de Escolas de Arouca, os responsáveis pelos circuitos especiais de transporte e a rede metropolitana de transportes UNIR -- procedeu ao ajuste dos trajetos de transporte escolar que abrangem as freguesias onde é esperada a queda de neve, com vista a garantir a segurança de todos", anuncia Margarida Belém.

Na prática, nas aldeias serranas do Merujal, Albergaria e Mizarela ficam assim em casa cinco alunos do ensino pré-escolar até ao 4.º ano escolaridade e outros cinco estudantes do 5.º ao 12.º ano, todos evitando a linha da UNIR.

Treze alunos de Noninha e Bustelo também não vão às aulas "devido a dificuldades de transporte".

Já nos polos escolares de Alvarenga e Canelas, as escolas estão abertas de manhã, mas fecham a seguir ao almoço, enviando para casa respetivamente 46 e 38 alunos.

Os alunos da freguesia de Alvarenga que frequentam do 5.º ao 12.º ano também não vão às aulas todo o dia, "dada a impossibilidade de assegurar o seu regresso a casa na hora de almoço e o retorno do autocarro ao Centro Coordenador de Transportes".

Quanto aos alunos do 5.º ao 12.º ano que residem em Canelas, Provisende, Souto Redondo e Póvoa Reguenga, regressam igualmente a casa a seguir ao almoço, em autocarro da UNIR.