Alunos do 9.º ano continuam a revelar fragilidades em literacia e matemática

Também há desigualdades regionais. Os resultados escolares são de uma forma geral melhores a norte do país e nos Açores, mas as aprendizagens continuam abaixo da média nacional.





Quanto às provas os relatórios revelam que são poucas as diferenças entre o formato digital, levado a efeito este ano, e as do ano anterior, ainda em papel.



Há também diferenças entre os ensinos público e o privado.

Entre os alunos, os mais carenciados são os que apresentam piores resultados escolares.Contudo, há boas notícias. No nono ano, os resultados a matemática melhoraram e os conhecimentos de inglês estão mais fortes no quarto ano.