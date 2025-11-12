País
Alunos do 9.º ano continuam a revelar fragilidades em literacia e matemática
Dois relatórios do Ministério da Educação, um que avalia as aprendizagens dos alunos no quarto e no sexto anos e outro que faz o balanço das provas finais do nono ano, revelam fragilidades persistentes na literacia e na matemática.
Entre os alunos, os mais carenciados são os que apresentam piores resultados escolares.
Contudo, há boas notícias. No nono ano, os resultados a matemática melhoraram e os conhecimentos de inglês estão mais fortes no quarto ano.
Também há desigualdades regionais. Os resultados escolares são de uma forma geral melhores a norte do país e nos Açores, mas as aprendizagens continuam abaixo da média nacional.
Há também diferenças entre os ensinos público e o privado.
Quanto às provas os relatórios revelam que são poucas as diferenças entre o formato digital, levado a efeito este ano, e as do ano anterior, ainda em papel.
