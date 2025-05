Alunos do Liceu Camões prometem continuar a "fazer barulho" pelos seus direitos

Ainda as aulas não tinham começado e os portões principais do Liceu Camões já estavam fechados a cadeado numa reação aos resultados eleitorais de domingo, que reelegeram a coligação PSD/CDS e deram mais votos ao Chega, que passa agora a ter 58 deputados na Assembleia da República.

"Os estudantes querem um compromisso do Governo com o fim ao fóssil até 2030", disse à Lusa Lucas Cavaquinha, aluno do 10.º ano do Liceu, enquanto retirava algumas das tarjas colocadas no gradeamento do Liceu, já no final do protesto, por volta das 10:00, a hora anunciada para o início da Assembleia Estudantil.

Poucos minutos antes, na praça em frente ao liceu, dezenas de alunos participaram na assembleia e decidiram continuar "a fazer barulho pelos direitos dos jovens" e a trabalhar para que os protestos possam ganhar uma dimensão nacional, explicou Lucas Cavaquinha.

A antecipação da realização da Assembleia Estudantil fez com que o reforço policial tenha chegado quando já não decorria qualquer protesto: Quando a carrinha de intervenção da PSP estacionou em frente ao Liceu, já os portões estavam novamente abertos e os alunos a regressar às aulas.

Mas os jovens garantem que os protestos vão continuar e podem passar por fechar mais escolas, ocupar espontaneamente estabelecimentos de ensino e "fazer barulho", sugeriram alguns alunos.

Os estudantes disseram à Lusa que irão estar atentos às medidas que venham a ser decididas pelo futuro executivo, admitindo estar receosos quanto ao seu futuro.

"Estamos assustados com os resultados das eleições. Se o primeiro-ministro Luís Montenegro rejeitou a carta que entregámos em outubro do ano passado pelo fim ao fóssil até 2030, com o Chega nem sequer teremos oportunidade de nos manifestar com tanta liberdade", disse Clara Cabrita, outra das alunas presentes na iniciativa.

"Nós temos direito a ter um futuro e é por isso que estamos aqui. Não podemos aceitar mais um governo que nos condena ao colapso climático. A nossa geração não o vai aceitar", acrescentou Lucas Cavaquinha.

Corroborando as declarações do colega, Viviana Fuhrmann acrescentou que "os políticos deveriam trabalhar com os estudantes".

Para já, os alunos têm agendadas mais duas ações: Uma festa no próximo sábado à tarde na Casa do Comum e uma nova "reunião introdutória" da Greve Climática Estudantil na próxima segunda-feira.

As duas iniciativas estão expostas em cartazes feitos à mão e colados no coreto da Praça José Fontana e ambos os cartazes foram fotografados por elementos da PSP, perante o olhar de alguns estudantes que estavam no local.