Alunos já realizaram 35.270 provas na segunda fase dos exames nacionais

De acordo com os dados do JNE, divulgados pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação, na primeira semana da segunda fase dos exames finais nacionais foram realizados na quinta-feira 15.200 exames e na sexta-feira 20.070.

Para os exames que se realizaram na quinta-feira existiam 16.418 inscrições de alunos e para os que foram realizados na sexta-feira foram registadas 22.195 inscrições.

A segunda fase de exames teve início na quinta-feira, com 11.918 alunos (dos 12.767 inscritos) a prestarem prova a Física e Química A, 118 (de 134) a Literatura Portuguesa, 3.163 (de 3.516 alunos inscritos) a Economia A e um único aluno inscrito foi ao exame de Latim A.

Na sexta-feira foi o dia da realização de provas finais de diversos códigos de Português (relativos a exames de Português como primeira língua, Português para alunos com necessidades educativas, Português como segunda língua e Português como língua não materna), com um total de 17.384 inscritos, e a que foram 15.651 alunos.

Neste dia foram também realizadas provas de Geografia A, a que foram 3.363 alunos (faltaram 285), e de História da Cultura e das Artes, a que compareceram 1.050 estudantes (não foram 110).

Realizam-se ainda, na segunda-feira, os exames de Matemática A, Matemática B, Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Filosofia, relativos à segunda fase.

Na terça-feira decorrem os exames de História A e B, Geometria Descritiva A, Desenho A e Biologia e Geologia.

A segunda fase dos exames nacionais termina na quarta-feira com provas de Inglês, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano e Mandarim.

A primeira fase dos exames nacionais teve 291.793 inscrições e foram realizadas 236.060 provas, de acordo com os dados do Júri Nacional de Exames.

Os resultados desta primeira fase foram divulgados na segunda-feira e as notas subiram em 13 das 25 disciplinas sujeitas a exame. Apenas em Biologia e Geologia (9,9 valores), a prova mais concorrida, a média foi negativa.

Em comparação com o ano passado, a média desceu também a Português (de 12,5 para 11,1 valores), mas os resultados dos alunos melhoraram a Física e Química (11,6 valores) e a Matemática A (12,2 valores).

Este ano, os alunos do 12.º ano ainda beneficiaram das regras excecionais implementadas na sequência da pandemia de covid-19, mas os alunos do 11.º tiveram já de realizar as provas necessárias para a aprovação e conclusão das disciplinas.