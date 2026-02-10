Alvaiázere ainda com "muitas centenas" de casas sem luz

"Enquanto nós estávamos a trabalhar mais na média tensão, tínhamos noção de quantos clientes é que aqueles postos abasteciam. Agora, diria que pelo número de reclamações que estamos a ter, temos muitas centenas se não alguns milhares de habitações ainda por fazer a ligação à rede elétrica", afirmou à agência Lusa João Guerreiro.

Apesar de os problemas de média tensão estarem resolvidos, o autarca explicou que falta fazer as ligações a habitações, num concelho com centenas de quilómetros de linhas de baixa tensão afetadas.

"Não é fácil explicar às pessoas porque é que o vizinho tem e eles não têm, porque é que já existe iluminação pública e a casa deles não tem. São questões técnicas que estamos a tentar ultrapassar e dar resposta o mais rapidamente possível", aclarou.

Perante a situação de pessoas que estão há 14 dias sem luz, João Guerreiro salientou que o município pediu à E-Redes "disponibilização de mais equipas de baixa tensão" para resolver os vários problemas que existem no terreno, considerando que os recursos, neste momento, são escassos.

"O que precisamos muito, muito nesta altura são equipas de baixa tensão para fazer estas últimas ligações porque sem elas muitas habitações e algumas empresas não têm acesso à eletricidade", vincou, referindo que, neste momento, o concelho tem apenas três equipas de baixa tensão a trabalhar.

Se se mantiverem apenas três equipas de baixa tensão, o autarca acredita que em vez de falar de dias para resolver os problemas ainda existentes terá de pensar em semanas, numa altura em que a frustração de quem está sem luz continua a acumular-se.

"Vamos ter aqui alguns casos em que estaremos a falar de semanas, porque são territórios bastante dispersos, em que às vezes uma linha que alimenta três ou quatro casas está atingida em cinco ou seis pontos e tem 10 quilómetros de linha", notou.

O autarca, que antes de falar com a Lusa atendia ao pedido de um munícipe de 91 anos que lhe perguntava porque é que ainda não tinha luz, contou que há "pessoas isoladas, idosas, que estão desesperadas com a situação".

Além de no passado ter havido riscos de queda de telhados e de intoxicação por monóxido de carbono face à passagem da depressão Kristin, João Guerreiro alertou para os riscos que agora surgem com linhas de baixa tensão em carga.

Segundo o presidente da Câmara de Alvaiázere, a intervenção de emergência nas habitações afetadas já foi feita "em quase todas as casas", o abastecimento de água está assegurado e as comunicações começam a recuperar, "embora ainda com algumas falhas".