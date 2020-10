Alvalade e Bonfim. Moradas portuguesas entre 40 bairros na moda

Num ano atípico devido ao contexto de pandemia, os centros das cidades sofreram grande impacto, mas as zonas próximas da residência ganharam uma nova importância.

Convocado o conceito de se ser gentil, as relações solidárias entre vizinhança nos bairros revelaram ter um papel vital para ultrapassar os momentos mais difíceis em tempo de Covid-19. A mercearia da esquina ou o restaurante de comida local tornaram-se indispensáveis.



Alvalade - Foto: Junta de Freguesia de Alvalade





Por isso, a Time Out privilegiou a comunidade local como indicador de bem estar neste ano de 2020.





Na 14ª posição está o Bairro do Bonfim, no Porto. Caracterizado por um forte espírito de comunidade e comércio local, é o ponto de encontro de pessoas que circulam entre os cafés e restaurantes mais tradicionais da cidade e cozinha de vanguarda.

A seu favor está a marca da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e as diversas galerias onde se respira arte.

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto - Foto: Junta de Freguesia do Bonfim







A aposta em zonas pedonais parece ter agradado aos visitantes. Explorar o bairro a pé, conhecer os seus recantos e espreitar o Rio Douro valeu ao bairro do Bonfim um lugar na lista internacional dos bairros com maior atmosfera.

Jardim Campo 24 de Agosto - Foto: Junta de Freguesia do Bonfim

No antigo Centro Comercial Stop fervilha música. Os espaços foram convertidos em estúdios e salas de ensaio utilizadas por centenas de bandas.





Já no início deste ano, Bonfim conquistava o quarto lugar no ranking da publicação britânica The Guardian, ao eleger os dez bairros europeus mais "cool".











Três lugares abaixo, está o bairro de Alvalade, em Lisboa.





Rostos familiares e espaços de comércio tradicionais como o Mercado de Alvalade imprimem um ambiente acolhedor à zona urbana.

Mercado de Alvalade - Foto: Junta de Freguesia de Alvalade





As residências rotativas para artistas integradas entre os jardins e os prédios revelam modernidade a par de um espaço de restauração com uma onda real no interior para se surfar.





O rock 'n roll lisboeta dos anos 80 deixou uma herança que ainda se preserva em vários bares. O ambiente cultural também soma um festival literário e cinema.

A publicação Time Out está implantada em cidades por todo o mundo e as escolhas desta lista resultaram da consulta de mais de 38 mil habitantes.



Jardim do Campo Grande - Foto: Junta de Freguesia de Alvalade





O local número um da lista pertence a Barcelona. É o bairro Esquerra de l´Eixample, recheado de zonas residenciais com os tradicionais pátios interiores, que durante o bloqueio funcionaram como espaço de diversão e partilha.