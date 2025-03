Álvaro Beleza prefere líder que "não volta atrás" do que "um habilidoso"

À saída da reunião da Comissão Política Nacional do PS, durante a qual reiterou a sua posição de que o seu partido não deveria votar contra a moção de confiança ao Governo, Álvaro Beleza foi questionado sobre se estava convencido da posição defendida pelo líder do PS, Pedro Nuno Santos, de rejeitar esta moção.

"Eu já dei a minha opinião, mas o líder do partido não quer voltar atrás com a sua palavra e eu prefiro um líder do partido que não volta atrás com a sua palavra do que um habilidoso", respondeu.

Perante a insistência dos jornalistas sobre se preferia que o PS se abstivesse, o dirigente socialista - que foi mandatário do PS nas últimas legislativas - reiterou que deu a sua "opinião no sítio próprio".

"Mas perante esta situação compreendo perfeitamente e tenho muito orgulho em ter um líder de um partido que é um homem honesto, transparente, corajoso, que cumpre a sua palavra", elogiou.

Segundo Álvaro Beleza, "o PS é um partido de homens e mulheres livres".

Críticas a explicação penosa do primeiro-ministro

"Mas nesta altura grave para o país, em que está em causa um primeiro-ministro que foi penoso ouvir hoje a explicar-se uma hora sobre empresas e avenças e coisas que nós esperávamos não ter que ouvir de um primeiro-ministro, o PS irá às eleições se o Governo não retirar a moção de confiança, que devia fazê-lo e ainda vai tempo", afirmou.

O PS, de acordo com o seu dirigente, irá a eleições antecipadas "com serenidade, tranquilidade e irá fazer um combate pela decência da democracia, pela qualidade da democracia".

"E tranquilamente dizer aos portugueses que o líder do PS é um homem sério, decente, honesto, corajoso que não utiliza táticas e que vai propor a Portugal um projeto de crescimento económico, de tranquilidade, de resolver os problemas que temos pela frente", apontou.

O líder socialista, Pedro Nuno Santos, defendeu hoje que o PS "está unido neste momento importante" para Portugal, reiterando que evitar a crise política está nas mãos do primeiro-ministro porque é quem pode retirar a moção de confiança.