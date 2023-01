Álvaro Duarte é o sexto arguido na Operação Vortex

Na investigação foram feitas várias vigilâncias e registos fotográficos.



Um dos episódios relatados no processo a que a RTP teve acesso, refere que Luís Montenegro esteve no jantar de inauguração do restaurante do empresário Francisco Pessegueiro este ano junto a Pinto Moreira e Álvaro Duarte.



Contactado pela RTP Luís Montenegro confirma que esteve na reabertura de um dos restaurantes mais emblemáticos da cidade e que não tem nenhuma relação pessoal ou profissional com os empresários visados neste processo.