"Alvos sofisticados". PSP apreende quase seis toneladas de droga e detém sete pessoas

Foto: António Antunes - RTP

"Esta é uma investigação que tem alvos sofisticados, como se pode ver pelo volume apreendido de haxixe, armas utilizadas e dinheiro. Foi uma investigação que exigiu muita resiliência, muita entrega e muita minucia ao nível das diligências de investigação", indicou Rui Costa, comandante da Divisão de Investigação Criminal.



As diligências foram levadas a cabo entre sexta-feira e segunda-feira em Alcácer do Sal, Almada, Sintra, Seixal e Montijo. Além das detenções, a PSP procedeu à apreensão de 5,8 toneladas de haxixe, num valor calculado em vários milhões de euros, de nove armas de fogo, incluindo um par de metralhadoras, 580 mil euros, duas lanchas rápidas e outras seis embarcações.



De acordo com Rui Costa, em causa está "uma organização altamente sofisticada", que obrigou os agentes a atuar "altamente armados, reforçados, quer na intervenção e na realização de todas as diligências".



"Exigiu um esforço suplementar de reforço de meios, de tecnicidade, de suporte e supervisão", insistiu.



A investigação prolongou-se por oito meses e decorreu sob a direção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.



A PSP manifesta-se convicta de que "conseguiu interromper o fluxo de distribuição de haxixe para redes criminosas em todo o país".



Os detidos, com idades entre os 27 e os 50 anos, estão indiciados pela alegada prática de crimes de tráfico de estupefacientes agravado, associação criminosa e detenção, uso e porte de arma proibida.



