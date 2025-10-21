País
"Alvos sofisticados". PSP apreende quase seis toneladas de droga e detém sete pessoas
Foto: António Antunes - RTP
A PSP apreendeu perto de seis toneladas de droga, várias embarcações, armas de fogo, munições e centenas de milhares de euros. É uma das maiores apreensões de sempre da Polícia no combate ao tráfico de droga.
"Esta é uma investigação que tem alvos sofisticados, como se pode ver pelo volume apreendido de haxixe, armas utilizadas e dinheiro. Foi uma investigação que exigiu muita resiliência, muita entrega e muita minucia ao nível das diligências de investigação", indicou Rui Costa, comandante da Divisão de Investigação Criminal.
As diligências foram levadas a cabo entre sexta-feira e segunda-feira em Alcácer do Sal, Almada, Sintra, Seixal e Montijo. Além das detenções, a PSP procedeu à apreensão de 5,8 toneladas de haxixe, num valor calculado em vários milhões de euros, de nove armas de fogo, incluindo um par de metralhadoras, 580 mil euros, duas lanchas rápidas e outras seis embarcações.
De acordo com Rui Costa, em causa está "uma organização altamente sofisticada", que obrigou os agentes a atuar "altamente armados, reforçados, quer na intervenção e na realização de todas as diligências".
"Exigiu um esforço suplementar de reforço de meios, de tecnicidade, de suporte e supervisão", insistiu.
Por sua vez, o comandante do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, Luís Elias, sinalizou que os arguidos são "fortemente indiciados de integrarem uma organização criminosa que se dedica à aquisição para posterior venda de elevada quantidade de haxixe na zona da Grande Lisboa".Os suspeitos "demonstram um elevado grau de sofisticação e perigosidade".
A investigação prolongou-se por oito meses e decorreu sob a direção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.
A PSP manifesta-se convicta de que "conseguiu interromper o fluxo de distribuição de haxixe para redes criminosas em todo o país".
Os detidos, com idades entre os 27 e os 50 anos, estão indiciados pela alegada prática de crimes de tráfico de estupefacientes agravado, associação criminosa e detenção, uso e porte de arma proibida.
c/ Lusa