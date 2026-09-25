Amadeu Guerra nega mal-estar entre Ministério Público e PJ

Abordado sobre as buscas desta semana a instalações e gabinetes da Polícia Judiciária, no âmbito do inquérito ao diretor nacional da PJ, Carlos Cabreiro, o procurador-geral da República considerou que estas investigações são normais numa democracia.“Sempre colaborámos bem, sempre foram pessoas muito disponíveis (…), afirmou Amadeu Guerra, em Bragança, à comunicação social.“Isto é uma situação normal na vida democrática e vamo-nos preocupar em não criticar as ações da Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária é uma instituição, merece todo o nosso respeito. Eu da minha parte continuo a respeitar a instituição”, afirmou.Na quarta-feira, a PJ foi alvo de buscas por parte do Ministério Público, num processo que envolve o atual diretor nacional, suspeito de ter feito falsas declarações em tribunal e cometido abuso de poder em alegadas escutas, no âmbito do processo “Football Leaks”.Sobre o resultado destas buscas, Amadeu Guerra apenas disse que o processo está em segredo de justiça e, por isso, não adiantou qualquer detalhe sobre material apreendido, lamentando a fuga de informação que chegou aos órgãos de comunicação social sobre as buscas., explicou.