Amadora BD celebra Dia Nacional da Banda Desenhada

O Festival Internacional de Banda Desenhada celebra as datas redondas de vários heróis da banda desenhada, os 80 anos Lucky Luke, os 80 anos de Blake e Mortimer, os 65 anos do Quarteto Fantástico e os 25 anos do Menino Triste.





A 37.ª edição do Amadora BD realiza-se de 15 a 25 de outubro este ano, o festival inclui a celebração do dia da Banda Desenhada que se assinala dia 18 de outubro.