Amadora. Explosão de gás causa danos a prédio de oito andares

Segundo a RTP apurou, a explosão terá ocorrido por volta das 10h50, provocando danos materiais e feridos. A Proteção Civil confirmou já que há, pelo menos 15 feridos e que um bombeiro se encontra em estado grave.





Os bombeiros encontravam-se no local, por terem sido chamados por causa de uma fuga de gás, quando deflagrou a explosão e atingiu a equipa que estava no interior da estrutura.





"Nesta explosão há a lamentar 12 feridos - seis civis, seis bombeiros", explicou um elemento da Proteção Civil à RTP.



"Os bombeiros deslocaram-se ao teatro de operações para uma fuga de gás, e (...) na avaliação inicial da situação deflagrou a explosão", acrescentou.



Quanto aos habitantes do prédio danificado, a Proteção Civil afirmou que seram realojados pela Câmara Municipal da Amadora.







Neste momento estão várias corporações de bombeiros no local. Foram accionados meios dos bombeiros, INEM, Cruz Vermelha e Polícia de Segurança Pública.







José Duarte, que vive no prédio ao lado, testemunhou a explosão. À RTP contou que ouviu "um barulho bastante intenso" e sentiu um abalo na sua casa.



Apesar dos danos materiais, o edifício que sofreu a explosão não danificou mais estruturas da rua nem prédios adjacentes. A testemunha aponta ainda que as autoridades estão no local e o perímetro está vedado.







"Tratou-se de uma explosão de alguma dimensão, com danos materiais e também feridos", disse à Lusa o comandante da Proteção Civil da Amadora, Luís Carvalho, precisando que o incidente ocorreu na Rua José Maria Pereira, número 7. De acordo com o comandante, estão a ser "contabilizados os feridos".



"Foram também retiradas as pessoas do prédio e dos prédios adjacentes", acrescentou o responsável.



"Ocorreu uma explosão derivada de uma fuga de gás num prédio habitacional. Há vítimas", disse a fonte à Lusa, escusando-se a precisar se se trata de feridos ou vítimas mortais.