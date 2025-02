Amadora-Sintra. Níveis de segurança clínica "abaixo de todos os limites", alerta a Ordem dos Médicos

O Hospital de Amadora/Sintra serve uma área populacional de mais de meio milhão de habitantes. Os protocolos do serviço de urgência definem como seis o número mínimo de médicos nestes casos, sublinha a Ordem dos Médicos em comunicado

Em causa está a situação concreta do, alertou o responsável.Carlos Cortes destacou ainda que este hospital responde a uma área geográfica com “mais de 550 mil habitantes”.A Ordem apelou a uma, acrescentou o bastonário.Para além disso, estes médicos fazem por vezes “15 turnos por mês” de urgências, muitas vezes “em períodos de 24 horas”, vincou, assinalando ainda a “degradação das condições de formação” dos médicos internos.É impossível nestas condições garantir permanentemente os níveis de segurança adequados tanto para os doentes que se dirigem para o hospital como para os profissionais, para os médicos”, afirmou Carlos Cortes.Questionado sobre outros hospitais na mesma situação, o bastonário admitiu que há outras unidades a trabalhar com um número de profissionais abaixo dos números recomendados, mas salientou que a unidade que mais preocupa a Ordem dos Médicos é mesmo a do Hospital Fernando da Fonseca., alertou o responsável.O bastonário da Ordem dos Médicos considerou ainda que os planos de contingência para este inverno “não estão a funcionar” e que a situação é “extremamente preocupante”, com urgências fechadas e tempos de espera para doentes urgentes que chegam a ultrapassar as 30 horas precisamente no Hospital Amadora-Sintra, acusou.

“Os planos de contingência a nível nacional e nas ULS, apesar das boas intenções (…), não estão à altura daquilo que foi este período de inverno”, considerou em entrevista à RTP.







Numa altura em que ainda se verifica uma elevada afluência às urgências em período de inverno, Carlos Cortes espera uma resposta positiva por parte dos hospitais, Ministério da Saúde e direção executiva do Serviço Nacional de Saúde.





Mas "o historial dos anos anteriores e destas últimas semanas é francamente negativo e dececionante", assinalou o bastonário, concluindo que o Serviço Nacional de Saúde não esteve "à altura dos acontecimentos" por "falta de organização, meios humanos e uma verdadeira estratégia de captação de profissionais".