AMAL espera lançar passe intermodal no Algarve em 2027. Articulação "dificílima" com a CP

A intenção da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) era lançar um passe mais alargado ao mesmo tempo que começava a nova concessão do transporte público, que começou em 2021 e terminava em novembro deste ano.





Admitindo que a concessão atual seja prolongada mais uns meses, por causa de atrasos no processo, o primeiro secretário da AMAL projeta então a apresentação do passe intermodal também em 2027.





"Diria que para o ano, meados do ano, estamos em condições de ter um passe intermodal", afirma Joaquim Brandão Pires em declarações à RTP Antena 1. Portugal em Direto | 22 de abril de 2026 , afirma Joaquim Brandão Pires em declarações à RTP Antena 1.





Na visão da AMAL, o "ideal" seria que o passe incluísse o transporte rodoviário e ainda o ferroviário, com a Linha do Algarve. Mas Brandão Pires assume dificuldades na relação com a CP - Comboios de Portugal.





"Tem sido dificílima a articulação com a CP", lamenta, não deixando de reparar que "curiosamente é uma empresa pública, mas a dificuldade tem vindo mais daí do que do outro lado". No entanto, assegura que as negociações com as operadoras rodoviárias estão mais fáceis.





"Estamos em vias de integrar os vários passes do intermunicipal e os vários municipais que existem", explica Joaquim Brandão Pires, com os exemplos de Albufeira, de Portimão, de Lagos, de Olhão, de Loulé e de Tavira.





Outra novidade que a AMAL vislumbra é o reforço do transporte flexível, um modelo alternativo às carreiras fixas pensado em muitos casos para territórios de menor procura e em que acaba por ser mais fácil adaptar horários. O dirigente diz que também vai ser lançado esse concurso no próximo ano.





Apesar da existência de "alguma irregularidade" no serviço regional da CP, como descreve, e do "material envelhecido", o primeiro secretário da AMAL garante que mais pessoas estão a usar a Linha do Algarve, através do passe ferroviário verde. A juntar a esta utilização, neste caso na entidade que gere, a rede Vamus teve um recorde de validações em março: cerca de 320 mil











