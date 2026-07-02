Amazing Amezian: "Quero saber o que Spielberg pensa, não o que os críticos pensam dele"

Amazing Amezian diz que muitos dos leitores que chegam ao livro sobre Spielberg já conhecem os volumes anteriores dedicados a outros realizadores.





O ilustrador considera que a combinação entre biografia, narrativa em primeira pessoa e ilustração tem funcionado junto do público, permitindo abordar figuras centrais da história do cinema de uma forma acessível sem perder o rigor documental.



Deseja uma boa leitura aos ouvintes da Antena 1.











Em entrevista, à jornalista Margarida Vaz, o ilustrador Amezian explicou que o livro “Spielberg” integra uma série dedicada a grandes nomes do cinema, iniciada com Martin Scorsese e continuada com obras sobre Quentin Tarantino, Francis Ford Coppola e Sergio Leone. O próximo volume será dedicado a Clint Eastwood.A principal característica destes livros é a escolha de uma narrativa em primeira pessoa. Segundo o autor, o objetivo não é analisar os filmes a partir do olhar da crítica, mas reconstruir a vida e a carreira dos realizadores através das suas próprias palavras.“Não preciso de saber se um jornalista gostou ou não de um filme. Quero saber o que Spielberg pensa.” diz Amazing Amezian.Para construir o livro, Amezian baseou-se sobretudo em entrevistas áudio concedidas por Spielberg ao longo dos anos. As biografias serviram apenas para confirmar datas e acontecimentos.O autor explicou que o desafio foi compreender como alguém marcado por dificuldades familiares durante a infância conseguiu construir uma carreira quase inteiramente feita de sucessos. “O mais interessante foi perceber como se foi renovando e em que momento passou para um cinema mais sério.”Durante a investigação, Amazing Amezian encontrou episódios menos conhecidos da vida privada de Spielberg que o ajudaram a compreender melhor a sua personalidade.Uma das revelações que mais o surpreendeu foi o facto de o realizador não querer inicialmente ter filhos. “Ele dizia que ainda era uma criança e que não sabia lidar com a vida quotidiana.”O autor recorda também um episódio em que Spielberg, já milionário, pediu a Barbara Streisand para ser ela a tratar da compra de uma casa para ele, porque a sua principal preocupação era saber se existia espaço suficiente para instalar os seus videojogos.Mais tarde, o contacto próximo com crianças durante as filmagens acabou por alterar a sua perspetiva sobre a paternidade. Spielberg percebeu que tinha uma grandefacilidade em trabalhar com os mais novos, especialmente durante a produção d o filme “Encontros Imediatos do Terceiro Grau”.Amazing Amezian admite que durante muito tempo não encontrou um ponto de vista adequado para escrever e desenhar sobre Spielberg. A situação mudou quando viu o filme “Os Fabelmans”. “Quando vi que ele estava a contar a sua própria infância, percebi finalmente como podia contar esta história.”Para o autor Amazing Amezian, foi essa dimensão humana e autobiográfica que lhe permitiu construir uma narrativa coerente sobre a vida do realizador.O aspeto visual do livro de banda desenhada “Spielberg” foi pensado para refletir as diferentes épocas da carreira de Spielberg.Como a narrativa atravessa os finais dos anos 70 e o início dos anos 80, Amezian optou por uma estética inspirada nos videojogos de 8 bits. “Pensei que seria interessante recriar esse universo visual com gráficos de videojogo.”A escolha estende-se a referências como “Os Salteadores da Arca Perdida” em que o autor se divertiu a representar Indiana Jones num estilo próximo dos primeiros jogos eletrónicos.