Ambição do Livre é "morder as canelas ao Chega e ultrapassá-las"

"A nossa ambição é morder as canelas ao chega e a ultrapassá-las. Nós queremos ver-vos pelo retrovisor. Estamos atrás de vocês e não perdem pela demora. Pode não ser amanhã. Mas cada vez mais os portugueses que rejeitam o ódio, que rejeitam a ofensa, que rejeitam a vossa incompetência, que rejeitam a vossa bandalheira, têm um partido em que vêem o seu representante, a sua voz, vêem como a única alternativa, vêem aquele partido que consegue dar a volta a isto", garantiu Rui Tavares, no 16.º congresso do Livre.

No Mosteiro de São Bento da Vitória, no Porto, Rui Tavares fechou o congresso, afirmando que cada vez mais portugueses acreditam que o Livre "consegue dar a volta a isto" e querem que seja "o terceiro maior partido de Portugal".

"Com pouco dinheiro, com pouca atenção, debaixo dos radares, com os comentadores a ignorarem, a verdade é que o Livre lá vai crescendo. E há uns tempos achavam ridículo que tivéssemos como proposta ser o quarto maior partido em Portugal e estar à frente da Iniciativa Liberal e já há sondagens que o demonstram", afirmou.

À pergunta "mantêm essa ambição?", Rui Tavares responde: "Não, não mantemos a ambição daquilo que já estamos a realizar".

Num congresso de olhar posto nas eleições autárquicas de outubro, Tavares disse aos candidatos presentes que os quer "famintos de liberdade, sequiosos de mudança e vorazes de progresso", mas pediu respeito perante todas as pessoas "por mais aberrantes que sejam as suas ideias".