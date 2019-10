Ambientalistas alarmados com aumento de descargas poluentes em rios e lagos

João Branco, dirigente da associação ambientalista Quercus, aponta a seca como um fator que torna mais visível a poluição dos cursos de água.Também a Zero está preocupada com o aumento das denúncias.Francisco Ferreira dá como exemplo o caso de Braga, onde não estão a resultar, as medidas tomadas para evitar os crimes de poluição praticados por algumas fábricas.

Apesar do aumento das denúncias, está a verificar-se um decréscimo no número de contraordenações.

A associação ambientalista Zero acredita que esta evolução se deve à falta de meios do serviço de proteção da natureza da GNR.