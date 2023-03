Ambientalistas indignados com estado de ferrovia entre Portugal e Espanha

A Quercus, a Zero e o Geota fizeram a viagem de comboio entre Lisboa e Madrid e compararam-na com o transporte em autocarro, que consideraram mais rápido, confiável e confortável, algo que na sua opinião "não é aceitável" num quadro de diminuição de dependência dos combustíveis fósseis.



As associações ambientalistas sugeriram várias medidas para tornar a opção ferroviária mais atrativa, incluindo o comboio direto entre Lisboa e Madrid e estudos para a construção da Terceira Travessia Ferroviária sobre o Tejo.