Ambiente. QUERCUS aponta seca extrema como fator negativo em 2022

Foto: José Coelho - Lusa (arquivo)

A associação admite que as últimas chuvas minimizaram o problema, mas continua a ser necessário implementar alterações estruturais para reduzir o consumo de energia.



A destruição de 110 mil hectares de área que ardeu nos incêndio é outra factor a pesar no balanço do ano.