Foto: António Antunes - RTP

As várias delegações da Cruz Vermelha espalhadas pelo país passam a integrar o dispositivo de emergência pré-hospitalar. Ambulâncias e operacionais estão ao serviço, em articulação com o INEM. A ministra da Saúde fala num reforço adicional ao que será acionado em breve no Instituto de Emergência Médica.