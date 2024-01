Ambulâncias e bombeiros continuam à espera das macas nos hospitais

António Nunes admite que o cenário actual não é tão grave como na semana passada, quando algumas macas chegavam a ficar retidas durante 20 horas. Ainda assim, o tempo de espera para os bombeiros continua bastante acima daquilo que seria aceitável.Criar estruturas semelhantes àquelas que foram montadas nos hospitais no tempo da pandemia da covid-19 não é solução, diz António Nunes. Até pode libertar meios, mas não resolve o problema, sobretudo nos chamados hospitais de fim de linha, que recebem doentes de outros hospitais, como Santa Maria, em Lisboa.





O problema prende-se com a falta de recursos humanos, diz.

A Liga dos Bombeiros Portugueses reúne esta quinta-feira com a Direção Executiva do SNS e o INEM. A estrutura lembra que, para além da questão do tempo de espera nos hospitais, há ainda para resolver a distância que é preciso percorrer devido aos encerramentos dos diversos serviços.