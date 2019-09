Ambulâncias paradas: inaceitável, diz sindicato

O presidente do sindicato, Pedro Moreira, ouvido pela Antena1, fala de uma situação "inaceitável" e revela que, nesta altura, o socorro do INEM está a ser prestado com recurso a veículos antigos, alguns com mais de 600 mil quilómetros percorridos.







O Instituto Nacional de Emergência Médica reconhece o problema e garante que todas as novas ambulâncias vão ser inspecionadas.