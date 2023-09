Américo Aguiar em entrevista à RTP. "O sínodo não é um Parlamento"

O novo cardeal destaca que sentiu hoje, no Vaticano, o "efeito JMJ", com vários cardeais e responsáveis da Igreja a saudarem-no de forma afetuosa.



Numa altura em que a Igreja Católica entra em "modo sinodal". Américo Aguiar assume-se "esperançoso" e lembra, tal como disse Francisco, que o "sínodo não é um Parlamento".



Destaca que será importante a "cultura do ouvir, do falar e do respeitar quem pensa diferente" para depois decidir e encontrar em conjunto as soluções necessárias.