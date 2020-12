Amnistia Internacional acusa o Facebook e o Youtube de cumplicidade na repressão do povo vietnamita

Reuters

Um relatório divulgado hoje pela organização não-governamental Amnistia Internacional indica que está a aumentar o número de pessoas detidas, no país asiático, devido à actividade nas redes sociais. Razão pela qual acusam o Facebook e o Youtube de cumplicidade na repressão do povo vietnamita.