Amnistia Internacional alerta para o tráfico de seres humanos no mundo do futebol

O relator Nacional de Tráfico de Seres Humanos alerta para a especial vulnerabilidade das crianças que vão atrás do sonho do futebol europeu. A maioria fica exposta a redes que procuram exclusivamente o lucro. A Amnistia Internacional diz que o fenómeno do tráfico humano "não é estranho no mundo do futebol".