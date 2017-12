Amor num pedaço de pano

Foto: Célia de Sousa - Antena 1

Já entregaram peças de roupa em 14 países: Moçambique, Angola, Cabo Verde, Uganda, Gambia, São Tomé e Príncipe, Guiné Bissau, Camarões, Senegal, Madagáscar, Nigéria, Quénia,Tailândia, Camboja.



Vivem de donativos, apenas em material e trabalho, é ponto de honra não aceitarem dinheiro. Juntam-se para costurar em ateliers de costura, mas individualmente há muita gente a fazer vestidos e a enviar pelo correio. Garantem que todos chegam ao seu destino.



As fotos das crianças com as roupas novas fazem as delícias das voluntárias. Precisam de ajuda o ano inteiro, quem não sabe costurar, pode oferecer tecidos, linhas, elásticos ou as preciosas etiquetas.